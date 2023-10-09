И. Федотов: всем страшно от нововведения в судействе. Алаев, наверное, об этом и говорил

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что всем страшно от нововведений в судействе.

«Буланов разобрался в непростом эпизоде на 15-й минуте. Футболист «Динамо» хотел сыграть в мяч, Аппаев выставил ногу, и произошло падение. Нападающий «Факела», в отличие от соперника, даже не пытался сыграть в мяч. Никакого 11-метрового — хорошее решение Буланова. Нападающий, как и защитник, должен стремиться к мячу. Это нововведение, и от этого всем страшно. Алаев сегодня, наверное, об этом и говорил — никто не понимает, почему ЭСК поддерживает арбитров. Надо читать новые рекомендации, вникать в них, и тогда всё у всех будет хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.