Сотрудник БРИКС помог организовать матчи молодёжной сборной России в Бразилии

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, что сотрудник из объединения БРИКС помог организовать товарищеские матчи молодёжной сборной России по футболу с бразильскими академиями.

«Больше беспокоит перелёт, момент адаптации — смогут ли игроки показать то, на что способны. То, что у них есть желание победить в каждом матче, похвально. Изначально, когда мы понимали, что всё это затягивается, осознавали, что играть постоянно со сборными близлежащих стран — Белоруссией и Узбекистаном — мы не можем по пятому разу. Конечно, была поставлена задача расширять географию, поэтому были найдены контакты с бразильскими федерациями.

Первой ласточкой была команда 2006 года, когда она ездила вместе с «Зенитом» играть с клубами в Бразилию. Дальше мы уже продлили это сотрудничество, просили рассмотреть вариант молодёжной сборной. После чего через контакт одного из бразильцев, который работает в БРИКС, это было организовано. Мы встречались на турнире Морозова в Санкт-Петербурге, он привёз эти же команды – «Палмейрас», «Сантос» 2007-2008 годов рождения. Туда представитель приехал, нас посадили, мы объяснили, чего мы хотим, с этого началось это сотрудничество по молодёжной сборной», — приводит слова Шабарова ТАСС.

9 октября начался сбор молодежной сборной России в Новогорске.

В рамках сбора молодёжная национальная команда на выезде проведёт товарищеские матчи с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос», «Палмейрас», «СКА Бразил» и «Ред Булл Брагантино».