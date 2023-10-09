Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может оказаться в клубе из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, саудовцы могут арендовать Месси до конца февраля 2024 года, пока не начнётся новый сезон МЛС.

Напомним, вчера, 8 октября, «Интер Майами» уступил «Цинциннати» в матче МЛС со счётом 0:1. Единственный гол забил аргентинский защитник Альваро Барреаль на 78-й минуте. После этого поражения команда из Майами лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира, поэтому Месси получит продолжительный отдых от американского соккера.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал слухи о том, что Месси может зимой перейти в «Барселону» на правах аренды.