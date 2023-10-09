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Тренер «Зенита» рассказал, как после сезона-2014/2015 отдал чемпионскую медаль футболисту

Тренер «Зенита» рассказал, как после сезона-2014/2015 отдал чемпионскую медаль футболисту
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Игорь Симутенков рассказал, как после сезона-2014/2015 отдал чемпионскую медаль нападающему Рамилю Шейдаеву.

«Шли всей командой к пьедесталу за медалями. Рамиль — парень скромный, находился в самом конце колонны, и ему не досталось медали. А он в том сезоне провёл несколько матчей. Мне показалось, что это неправильно, и отдал Рамилю свою. Шейдаев её заслужил абсолютно. Тем более была атмосфера праздника, много ликующих болельщиков — а он стоит обделённый. Мне стало не по себе.

Вручили ли новую медаль взамен той, что отдал? Нет. Не коллекционирую награды (улыбается). Не щепетилен в таких вопросах, так что вообще никаких проблем», — приводит слова Симутенкова Sport24.

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