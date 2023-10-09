Ассистент тренера «Зенита» высказался — о Fan ID и «Вираже»: что-то пошло не так

Лучший бомбардир чемпионата России 1994 года, а ныне ассистент тренера «Зенита» Игорь Симутенков высказался о снижении посещаемости домашнего стадиона петербургского клуба после введения паспорта болельщика.

«Fan ID — добро или зло? Активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше. Значит, что-то пошло не так. Без «Виража» и с ним уровень поддержки команд, конечно, разнится.

Оформил бы я Fan ID? Если бы ходил на стадион — оформил бы», — приводит слова Симутенкова Sport24.

Симутенков начал работать на должности ассистента тренера при экс-главном тренере питерцев Роберто Манчини летом 2017 года. За 6 лет в клубе Игорь вместе с командой завоевал пять трофеев МИР Российской Премьер-Лиги, четыре Суперкубка России и один Кубок России.

На данный момент «Зенит» после 11 сыгранных матчей в РПЛ располагается на 3-й позиции с 20 очками.