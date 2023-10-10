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Слуцкий: у меня претензии к опытным игрокам «Урала», что они повелись на слова Ишкова

Слуцкий: у меня претензии к опытным игрокам «Урала», что они повелись на слова Ишкова
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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о дважды нереализованном пенальти 18‑летним нападающим «Урала» Ильёй Ишковым в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Перед тем, как перебить пенальти, мяч забрал Бикфалви, но Ишков сказал, что он забьёт и дать ему ещё раз пробить. Бикфалви дал слабину и когда Ишков ставил мяч, его прям трясло. Он всем своим видом показывал, в какой угол он пробьёт. У меня претензии к опытным игрокам «Урала», что они повелись, и дали ему перебить пенальти. Они должны были отреагировать. Не нужно было слушать Ишкова, он мальчишка 2005 года и может сказать всё, что угодно. Там было видно, что Ишкову было тяжело», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «КомментШоу».

В нынешнем сезоне Ишков принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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