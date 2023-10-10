Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ули Хёнесс рассказал, сколько «Бавария» потратила на трансфер Кейна

Ули Хёнесс рассказал, сколько «Бавария» потратила на трансфер Кейна
Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, сколько клуб заплатил «Тоттенхэму» за трансфер Гарри Кейна.

«Мы потратили всего € 95 млн, чтобы подписать Кейна», — приводит слова Хёнесса журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Кейн перешёл в немецкий клуб летом нынешнего года. До этого футболист провёл 12 лет в составе «Тоттенхэма», став лучшим бомбардиром клуба — 280 голов. Также он является лучшим голеадором в истории сборной Англии — 58 мячей.

«Бавария» занимает третье место в таблице Бундеслиги с 17 очками после семи матчей. В текущем сезоне немецкого чемпионата Гарри Кейн стал автором восьми забитых голов и занимает вторую строчку в списке бомбардиров турнира.

Материалы по теме
Роналду обойдёт Мбаппе и Кейна в отборе на Евро-2024! Какая сборная забьёт больше?
Роналду обойдёт Мбаппе и Кейна в отборе на Евро-2024! Какая сборная забьёт больше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android