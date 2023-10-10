Ули Хёнесс рассказал, сколько «Бавария» потратила на трансфер Кейна

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, сколько клуб заплатил «Тоттенхэму» за трансфер Гарри Кейна.

«Мы потратили всего € 95 млн, чтобы подписать Кейна», — приводит слова Хёнесса журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Кейн перешёл в немецкий клуб летом нынешнего года. До этого футболист провёл 12 лет в составе «Тоттенхэма», став лучшим бомбардиром клуба — 280 голов. Также он является лучшим голеадором в истории сборной Англии — 58 мячей.

«Бавария» занимает третье место в таблице Бундеслиги с 17 очками после семи матчей. В текущем сезоне немецкого чемпионата Гарри Кейн стал автором восьми забитых голов и занимает вторую строчку в списке бомбардиров турнира.