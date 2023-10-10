Шалимов: в первом тайме матча с «Ростовом» у «Краснодара» была катастрофа

Известный российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» (3:2).

«Вся игра в первом тайме проходила на половине поля «Краснодара». «Быки» избрали вариант, при котором отходят глубоко, встречают уже на своей половине поля, не прессингуют, не тратят на это силы. Исход первого тайма во многом был предрешён ошибкой Матвея Сафонова — он дал неуверенность, потом ещё раз ошибся. У «Краснодара» не было контригры: команда не хотела тратить силы на прессинг, средние передачи на Кордобу не проходили. Это выбор хозяев, — не хотели тратить силы на прессинг, но в атаке ничего не получалось. Просто катастрофа в первом тайме у «Краснодара». Во втором тайме, я соглашусь с Карпиным, гости пропустили глупые голы — не после розыгрыша.

В первом голе — после аута и нескольких единоборств. Во втором случае — после углового, но это, на мой взгляд, ошибка Комличенко. Он стоял по ближней штанге, стал читать момент, пошёл в борьбу — если бы оставался на месте, он просто снял бы этот мяч. «Краснодар» играл в давление, гораздо более активно, чем в первом тайме — могли сравнять счёт гораздо раньше, когда один в один выходил Кордоба, а Песьяков спас. В третьем случае, на мой взгляд, вопросы к Мелёхину — играть надо плотнее в таких ситуациях, не давать ударить. Про чемпионский фарт и характер заговорили после этой игры. Я согласился бы в том смысле, что умение вырывать такие матчи — действительно важный фактор. У лидера есть отрыв, и главным фактором зимы становится способность клуба удержать нынешний состав», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».