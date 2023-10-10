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Шалимов: в УЕФА полный бардак. Пора заниматься вариантом ухода из Европы, ловить нечего

Шалимов: в УЕФА полный бардак. Пора заниматься вариантом ухода из Европы, ловить нечего
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением относительно решения УЕФА по отмене допуска до международных турниров для юношеских сборных России по футболу.

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.

Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится. Это сигнал, что достаточно ждать и пора всерьёз заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы — там ловить нечего», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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