Гранат: решение УЕФА — несправедливое. Дети не должны отвечать за поступки старших

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал информацию о том, что исполком УЕФА отменил своё решение о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям по футболу.

«Не удивлён решению УЕФА об отмене допуска юношей до международных соревнований. Это и выглядело так, будто нам бросили кость. Конечно, это несправедливо — дети не должны отвечать за поступки старших. Очень обидно.

Наверное, это был один из последних шансов на возвращение в ближайшее время. Это звоночек, что всё затянется. Нужно ждать, потому что уйти всегда проще, а вернуться — невозможно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня журналист Роб Харрис сообщил, что исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России по футболу. Согласно сведениям Харриса, УЕФА аргументировал отмену допуска российских юниоров тем, что организации «не удалось найти технического решения, которое позволило бы российским командам играть».