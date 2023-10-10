Де Лаурентис: летом Энрике отказался возглавить «Наполи», к счастью, он выбрал «ПСЖ»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что минувшим летом он связывался с тренером «ПСЖ» Луисом Энрике и наставником «Болоньи» Тьяго Моттой, предлагая им возглавить неаполитанский клуб, однако специалисты отказались от этого предложения.

«Могу раскрыть, что я звонил Луису Энрике в июне, но, к счастью, он хотел возглавить «ПСЖ» — посмотрите на его результаты в этой команде теперь! Мы также общались с Тьяго Моттой в июне, но он не хотел приходить на место Спаллетти после его результатов», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент неаполитанского клуба рассматривает вариант с увольнением действующего тренера Руди Гарсии в связи с неудовлетворительными результатами команды.