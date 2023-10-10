Форвард «Торпедо» Рейна — о Садио Мане: очень добрый человек и правоверный мусульманин

Футболист московского «Торпедо» Йорди Рейна вспомнил период своих выступлений за «Ред Булл Зальцбург», где в то время играл нападающий Садио Мане.

«Хорошо ли помню Мане? Конечно. Он был хорош, да и другие – в порядке. Но не прямо топ-топ. Не как Месси, Неймар или Мбаппе. На них смотришь – и сразу всё понимаешь. А эти ребята много работали над собой, старались и становились лучше. С Мане мы до сих пор общаемся. Он мой друг. Мы жили в одной комнате в «Зальцбурге». Какой он в жизни? Чилл, релакс. Он очень добрый человек и правоверный мусульманин.

Когда мы выигрывали чемпионат Австрии, Мане не пил пиво и отворачивался от алкоголя. Когда мы с ним жили в комнате, он всё время садился на ковёр. Я не мог понять, зачем он это делает. Помню, просыпаюсь ночью, а Садио нет. А он сидит на ковре. Я подошёл к нему, а Садио: «Пошли есть!». Оказалось, он молился и держал пост, потом объяснил: «Не переживай, просто так делают мусульмане. Наверное, просто в Перу так не делают», — приводит слова Рейны Sports.ru.