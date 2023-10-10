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Бородюк: чиновники УЕФА полностью себя дискредитировали. РФС должен реагировать

Бородюк: чиновники УЕФА полностью себя дискредитировали. РФС должен реагировать
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Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал новость о том, что исполком УЕФА отменил своё решение о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям.

«УЕФА абсолютно несамостоятельны. Они полностью зависимы. Всё, что они раньше декларировали, что они независимая организация — это всё лицемерие! УЕФА полностью зависимы и несамостоятельны. Поэтому они принимают такие решения. Чиновники УЕФА сначала приняли решение о допуске наших юных футболистов, а потом его отменили. Те самым они полностью себя дискредитировали.

Что делать в этой ситуации РФС? В РФС есть руководители. Они должны как-то реагировать на это всё», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Источник: исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам
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