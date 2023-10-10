Экс-тренер Уругвая Диего Алонсо возглавил «Севилью» до конца сезона

Испанский клуб «Севилья» назначил Диего Алонсо новым тренером до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Экс-тренер сборной Уругвая Алонсо приступит к обязанностям сегодня, проведя вечернюю тренировку «Севильи».

Для 48-летнего специалиста это первый европейский опыт в качестве наставника команды. Ранее Алонсо тренировал сборную Уругвая, которую он покинул после невыхода из группы на ЧМ-2022. До этого он тренировал «Интер Майами», мексиканские «Монтеррей» и «Пачуку», парагвайские «Олимпию» и «Гуарани», а также уругвайский «Пеньяроль».

8 октября «Севилья» объявила об уходе Хосе Луиса Мендилибара, под руководством которого команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2022/2023. В текущем сезоне «Севилья» под руководством Мендилибара одержала лишь две победы в 11 матчах во всех турнирах.