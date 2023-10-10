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Экс-тренер «Динамо» Петрушин: очевидно, что Бителло классный футболист

Экс-тренер «Динамо» Петрушин: очевидно, что Бителло классный футболист
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин оценил игру новичков московской команды, пополнивших ряды клуба в летнее трансферное окно.

«В действиях игроков просматривается сыгранность. Бителло — очень хорошее приобретение. Очевидно, что он классный футболист. Подвижный, выполняет большой объём работы и очень техничный. Чавес — игрок сборной Мексики, а это о многом говорит. Приобретения хорошие, но парням ещё нужно время. Команда сыгрывается и показывает хорошее взаимопонимание», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Бителло провёл за «Динамо» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн. «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 11 туров.

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