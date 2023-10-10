Ширер: «Арсенал» и «Манчестер Сити» — фавориты АПЛ. «Ливерпуль» плох в обороне

Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер высказался о фаворитах в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Кто станет чемпионом АПЛ? На мой взгляд, это снова будет гонка двух клубов – «Арсенала» и «Манчестер Сити». Не изменю мнения: у меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» у своих ворот.

Мерсисайдцы могут находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге судьбу титула определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – приводит слова Ширера Dave Ockop.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Тоттенхэм», набравший 20 очков после восьми туров. «Арсенал» имеет в своём активе также 20 баллов, а «Манчестер Сити» — 18. Ранее о чемпионской гонке в АПЛ высказался экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.