Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ширер: «Арсенал» и «Манчестер Сити» — фавориты АПЛ. «Ливерпуль» плох в обороне

Ширер: «Арсенал» и «Манчестер Сити» — фавориты АПЛ. «Ливерпуль» плох в обороне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер высказался о фаворитах в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Кто станет чемпионом АПЛ? На мой взгляд, это снова будет гонка двух клубов – «Арсенала» и «Манчестер Сити». Не изменю мнения: у меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» у своих ворот.

Мерсисайдцы могут находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге судьбу титула определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – приводит слова Ширера Dave Ockop.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Тоттенхэм», набравший 20 очков после восьми туров. «Арсенал» имеет в своём активе также 20 баллов, а «Манчестер Сити» — 18. Ранее о чемпионской гонке в АПЛ высказался экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

Материалы по теме
Гари Невилл: добавить бы «Ливерпулю» Райса или Родри — поборолись бы за чемпионство в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android