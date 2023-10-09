Гари Невилл: добавить бы «Ливерпулю» Райса или Родри – поборолись бы за чемпионство в АПЛ

Футбольный эксперт Гари Невилл высказался о шансах «Ливерпуля» на победу в английской Премьер-лиге в текущем сезоне.

«Эта команда безусловно может бороться за титул, у неё больше шансов, чем у того же «Тоттенхэма», в этом нет сомнений. В этой команде что-то есть.

У «Ливерпуля» выдающийся вратарь, который оставляет команде шансы в большинстве матчей. Также там есть нападающие, способные действовать эффективно.

Но есть ли у «Ливерпуля» стабильность при игре в обороне? Если бы можно было взять туда опорным полузащитником Райса или Родри, я бы сказал, что «Ливерпуль» точно поборется за титул. Но их оборона и центральная линия вызывают большие вопросы.

«Ливерпуль» точно будет участвовать в гонке благодаря тренерскому фактору. Клопп — один из лучших специалистов. Но мне кажется, главная битва за титул развернётся между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», – приводит слова Невилла Daily Mail.