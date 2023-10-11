Оливер Кан — о тратах саудовских клубов на трансферы: не думаю, что это продолжится

Бывший председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказал мнение о влиянии саудовских клубов на мировой трансферный рынок.

«Безусловно, конкуренции со спортивной точки зрения от саудовских клубов ждать не стоит. Но что касается трансферов — Саудовская Аравия стала новым игроком. В Европе это ощутили минувшим летом.

Саудовские клубы потратили на трансферы уже миллиард евро или даже больше. Не думаю, что это продолжится. Любым командам нужно сохранять финансовый баланс и избегать убыточности.

Для европейских клубов действия саудовцев — палка о двух концах. С одной стороны, прибыль от трансферов помогает, эти деньги можно направлять на решение собственных задач. Тем более что сейчас в саудовские клубы переходят в основном игроки постарше. С другой стороны, если больше молодых футболистов захотят играть в Саудовской Аравии, это будет тревожный звоночек для Европы», — приводит слова Кана аккаунт Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).