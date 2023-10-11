Гарри Кейн отреагировал на лидерство «Тоттенхэма» в АПЛ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о выступлении «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне.

«На протяжении всей своей карьеры я ясно давал понять, что являюсь болельщиком «Тоттенхэма». Я хочу, чтобы клуб преуспел. Приятно видеть, что сейчас дела у «шпор» обстоят неплохо. Тренер поставил отличную игру.

Я всегда буду следить за АПЛ и «Тоттенхэмом». В Англии нет другой команды, которой я желаю побед», – приводит слова Кейна Fotmob.

На данный момент «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу с 20 очками после восьми матчей.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом за € 100 млн. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.