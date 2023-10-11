Член правления «Реала» высказался о возможном переходе Мбаппе в клуб следующим летом

Член правления «Реала» Хосе Мануэль Отеро высказался о возможном переходе французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Мы ожидаем, что Мбаппе думает так же, как Беллингем. Он достигнет славы в «Реале», а до тех пор будет ходить около неё. Я надеюсь, что Мбаппе скажет «да», когда станет свободным агентом. Конечно, он был рождён, чтобы играть в «Реале», — приводит слова Отеро Goal.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.

После восьми туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 15 очков.