Гарет Бэйл прокомментировал последние выступления «Тоттенхэма» в АПЛ

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил выступления лондонской команды в текущем сезоне.

«Мне это по душе, – высказывается о результатах команды валлиец, завершивший карьеру в начале нынешнего года. – В «Тоттенхэм» пришёл тренер, который проделал отличную работу и изменил лицо клуба. Похоже, «шпоры» на верном пути, и я надеюсь, что команда продолжит показывать хороший футбол. Мне очень интересно, что из этого получится», – приводит слова Бэйла Football.London.

На данный момент «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги (АПЛ) с 20 очками после восьми матчей.

Экс-игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в январе 2023 года.