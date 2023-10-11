На матч Россия — Камерун продано около 20 тыс. билетов

На товарищеский матч сборных России и Камеруна реализовано около 20 тыс. билетов, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Напомним, сборная России, как и клубы Российской Премьер-Лиги, отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Недавно УЕФА допустил к международным турнирам юношеские сборные России, однако позже данное решение было отменено.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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