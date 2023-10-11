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На матч Россия — Камерун продано около 20 тыс. билетов

На матч Россия — Камерун продано около 20 тыс. билетов
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На товарищеский матч сборных России и Камеруна реализовано около 20 тыс. билетов, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Напомним, сборная России, как и клубы Российской Премьер-Лиги, отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Недавно УЕФА допустил к международным турнирам юношеские сборные России, однако позже данное решение было отменено.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
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