Динияр Билялетдинов: Абаскалю дадут поработать минимум до зимней паузы, что логично

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля в стане красно-белых.

«Спартак» всегда подвержен повышенному вниманию. Если всё хорошо, то восторженные эпитеты, если какая-то неудачная полоса у команды, то начинается критика. Я всегда за то, чтобы дать тренеру поработать и исправить ситуацию. С Абаскалем заключили долгосрочный контракт. Значит, в какой-то степени уверены в его компетентности. Тут вопрос не только к тренеру, но и к игрокам, руководству и болельщикам — как можно сплотиться в этой ситуации и переломить не совсем удачный период в команде. Тренерское искусство и заключается в том, чтобы перемалывать эти моменты. Не вижу какого-то серьёзного кризиса в «Спартаке» по игре.

Если у Абаскаля есть интерес и желание, ему надо дать поработать в «Спартаке». Думаю, ему дадут поработать. Сейчас пауза на сборные, никаких моментов по отставке не слышно. Дадут поработать минимум до зимней паузы, что логично», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.