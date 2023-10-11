Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что Лигу чемпионов может выиграть один из четырёх клубов.

«Мои фавориты на победу в Лиге чемпионов? «Реал» Мадрид, «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», — приводит слова итальянского специалиста Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

«Реал» Мадрид за всю свою историю выигрывал Лигу чемпионов 14 раз. «Бавария» является шестикратным победителем этого соревнования, «Барселона» — пятикратным. «Манчестер Сити» — действующий победитель Лиги чемпионов, «горожане» в финале сезона-2022/2023 обыграли миланский «Интер» и впервые в своей истории выиграли этот трофей.

Карло Анчелотти работает у руля «Реала» с 2021 года. Прежде итальянский специалист возглавлял английский «Эвертон».