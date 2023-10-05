У Гвардиолы 103 победы в матчах Лиги чемпионов. Лидер — Анчелотти, у него 109 побед

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола достиг отметки в 103 победы в 161 матче Лиги чемпионов.

Накануне «горожане» обыграли «Ред Булл Лейпциг» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 103-й в карьере. По этому показателю он обошёл бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, у которого 102 выигрышных лигочемпионских матча.

Лидирует в списке тренеров по числу побед в самом престижном еврокубковом турнире Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал». У итальянского специалиста 109 побед в 193 матчах.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне, обыграв в финале миланский «Интер» (1:0).