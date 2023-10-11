Селюк: ЦСКА и «Ахмат» — санкционные клубы, поэтому ушли и Медина, и Карраскаль

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, объяснил, почему его клиент не перейдёт в московский ЦСКА даже в случае хорошего предложения.

«Конате хотелось бы перейти в более сильный клуб в России или всё-таки уехать? Если какой-то более сильный клуб в России договорится с «Ахматом», то нет проблем. Единственное, если это не ЦСКА. Почему? Не из-за каких-то моих личных моментов. Если бы, например, это был Нене, то вопросов к ЦСКА не было бы. Более того, я с удовольствием мог бы привезти футболистов в ЦСКА — без проблем. Но в случае с Конате я объясню. «Ахмат» и ЦСКА являются санкционными клубами, из которых клубы из топ-5 чемпионатов не могут покупать игроков. Поэтому и Медина покинул ЦСКА, и Карраскаль. Это не означает, что они ушли из ЦСКА из-за плохой ситуации. Суть в том, что клубы из европейских чемпионатов не могут их приобретать — это санкционные клубы. Другое дело, что у Конате заканчивается контракт. Естественно, «Ахмат» не захочет, чтобы он ушёл бесплатно.

Кварацхелия ушёл через «Динамо» Батуми и потом перешёл в Италию. У Конате такая же ситуация, но если он перейдёт в другой клуб, то через сезон сможет перейти в хороший европейский чемпионат. Прямой переход проблематичен. Поэтому мы хотим, чтобы Конате провел ещё год в каком-то клубе не совсем из топ-5. Это может быть Турция или какой-то другой чемпионат, но не европейский — из-за определённых ограничений.

В этом списке только ЦСКА и «Ахмат». Два санкционных клуба. Один итальянский клуб летом был заинтересован в покупке Конате, но они столкнулись с проблемами, так как могли сотрудничать только с ЦСКА. Они не могли приобрести игрока, поэтому отказались, когда узнали, что «Ахмат» тоже санкционный клуб. У «Динамо», «Локомотива» и «Спартака» нет таких проблем, так как они не являются санкционными клубами и могут продавать игроков. Не нужно идти далеко. Хотя это не мой футболист, но я его продал. Агент Кухты — мой друг. Игрок перешёл из «Локомотива» в пражскую «Спарту», — приводит слова Селюка Metaratings.