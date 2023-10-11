Романо: «Наполи» предложил Конте возглавить клуб

Футбольный клуб «Наполи» официально обратился к итальянскому специалисту Антонио Конте с предложением стать главным тренером команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшее время состоятся обсуждения и прямые переговоры, которые должны помочь понять, сможет ли он стать тем человеком, который заменит нынешнего главного тренера клуба Руди Гарсию. Окончательное решение ещё не принято, поскольку есть много важных моментов, которые необходимо обсудить, прежде чем переходить к переговорам с Конте.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. В данный момент «партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков за восемь туров. В воскресенье, 8 октября, команда в родных стенах проиграла «Фиорентине» (1:3). Недавно Гарсии дали три матча на исправление ситуации.