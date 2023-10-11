Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил степень магистра в Пармском университете. Об этом сообщает Corierre dello Sport.

По информации источника, 64-летнему итальянскому специалисту присвоена степень магистра в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности за футбольные достижения и личностные качества.

Напомним, Карло Анчелотти работает у руля «Реала» с 2021 года. Прежде итальянский специалист возглавлял английский «Эвертон».

В данный момент мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 24 очка после девяти проведённых матчей.

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