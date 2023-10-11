Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти получил степень магистра в Пармском университете

Анчелотти получил степень магистра в Пармском университете
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил степень магистра в Пармском университете. Об этом сообщает Corierre dello Sport.

По информации источника, 64-летнему итальянскому специалисту присвоена степень магистра в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности за футбольные достижения и личностные качества.

Напомним, Карло Анчелотти работает у руля «Реала» с 2021 года. Прежде итальянский специалист возглавлял английский «Эвертон».

В данный момент мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 24 очка после девяти проведённых матчей.

Материалы по теме
Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

«Реал» Мадрид разгромил «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android