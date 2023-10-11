Жигулёв: в мессенджере ребята пишут, что землетрясение. Я лёг, выключил телефон, заснул

Полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв рассказал о том, как пережил землетрясение, будучи игроком молдавского футбольного клуба «Милсами».

«Как‑то ко мне приехала супруга, а мы жили в отеле. И было землетрясение! Ложимся спать, засыпаем, уснули. Потом я просыпаюсь первым. Мне показалось, что мне что‑то снится, что‑то движется. Я привстал — [потом] лёг дальше, засыпаю. Ещё не успел уснуть, чувствую, что шатается то ли кровать, то ли что‑то ещё. Глаза открываю — стены ходят ходуном. А у меня была крайняя комната в отеле. Вообще не понимаю, что происходит! Взял телефон, а в мессенджере ребята пишут, что землетрясение, никто не спит. Я лёг, выключил телефон, заснул.

Утром спускаюсь вниз, а там некоторые ребята с ночи стоят, боятся. Сразу все спустились, поняли, что землетрясение. Нам тренер тогда сказал, что гостиница старая, ей 40 лет. Её с этим и строили, так что мы зря переживали, ничего бы не было. Всё бы упало, а она бы ещё стояла!», — рассказал Жигулёв в эфире «Матч ТВ».