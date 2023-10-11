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Илья Жигулёв рассказал, чем ему запомнились сборы под руководством Абаскаля

Илья Жигулёв рассказал, чем ему запомнились сборы под руководством Абаскаля
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Полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв рассказал о сборах, которые провёл в московском «Спартаке» летом 2022 года, и работе под руководством Гильермо Абаскаля.

«Уехав из Польши, поддерживал форму со «Спартаком‑2»? Я понимал уже, что идут разговоры про «Спартак» и что есть возможность поехать на просмотр в первую команду. Как и случилось на летних сборах. А повлиял тот фактор, что Евгений Бушманов, который был со мной в молодёжной сборной, был тренером в «Спартаке‑2». Для меня это один, наверное, из лучших тренеров. Он на меня сильно повлиял как на футболиста.

Каким запомнил Гильермо Абаскаля? Запомнились, наверное, сборы и тимбилдинги, всякие эстафеты разные, нефутбольные. Плюс коллектив там классный. Уезжая через месяц, сказал ребятам, что у них хороший коллектив, где я чувствовал себя своим», — сказал Жигулёв в эфире программы «Третий тайм» на телеканале «Матч Премьер».

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