Жигулёв: сколько мне остались должны в «Тосно»? С бонусами, не знаю, миллиона 3–4

Полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв вспомнил времена своей карьеры в «Тосно» и рассказал, сколько ему остались должны в клубе.

«Самое положительное воспоминание — это, конечно, трофей. Я уже абстрагировался, наверное, ото всего: что не платили зарплату, понимали, что команда вылетит, уже на чемпионат особо не настраивались. Было понимание того, что есть шанс выиграть Кубок. По сути мы ничего не заработали. Многим ещё остались должны. Мне тоже. Некоторую часть приличную. Сколько? С бонусами, не знаю, миллиона 3–4. То, что мог вернуть, уже вернул», — сказал Жигулёв в эфире программы «Третий тайм» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, Жигулёв выиграл Кубок России в составе «Тосно» в мае 2018 года. В сезоне-2018/2019 «Тосно» должен был сыграть в Лиге Европы, но из-за финансовых проблем прекратил существование в июне 2018 года.