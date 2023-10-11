Игрок «Пари НН» Жигулёв рассказал о разрыве контракта с польским «Заглембе»

Полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв рассказал об уходе из польского клуба «Заглембе».

«Хотел себя попробовать в Польше. Это был осознанный выбор. Было ли самым сложным моментом в жизни разрыв контракта с польским клубом после февраля 2022 года? Первый раз я столкнулся с такой ситуацией, когда мне надо было разрывать контракт. Плюс в другой стране. Там другой язык. Ты вроде нужен, тренируешься, играешь. Тебе тренер за две недели до событий говорит, что на меня рассчитывают, скоро уйдут некоторые молодые ребята с моей позиции. Тренер сказал, что я ему нравлюсь, буду играть. И потом происходит эта ситуация — я даже не участвую в футбольных игровых тренировках. Доходит до футбола после разминки — и я иду на другое поле, с молодыми бью по воротам и делаю передачи. «Чехол» приличный сразу, если говорить простым языком. Понимаю, что надо что‑то думать. И спустя две‑три недели общения с руководством мы пришли к тому, что я разрываю контракт с некой компенсацией, выгодной для клуба и для меня», — рассказал Жигулёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Заглембе» приобрёл Жигулёва у «Краснодара» за € 300 тыс. Всего за клуб из Польши Илья провёл 16 матчей.