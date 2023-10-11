Джонсон: Мудрик многое может предложить «Челси». После дебютного гола он поверит в себя

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Глен Джонсон рассказал, как на вингера «аристократов» Михаила Мудрика может повлиять первый гол, забитый в официальном матче за «синих». Напомним, украинец поразил ворота «Фулхэма» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Англии в понедельник, 2 октября.

«Атакующим игрокам нужно забивать, стараться оказываться в наиболее выгодной позиции, а также быть готовыми к промахам. Ты будешь промахиваться намного реже, если веришь в себя.

Хорошая новость для Михаила в том, что он наконец-то отметился голом в АПЛ — но он не может позволить себе остановиться на достигнутом. Ему необходимо продолжать забивать и создавать голевые ситуации у чужих ворот.

Очевидно, Михаил многое может предложить «Челси». После своего дебютного гола он, надеюсь, окончательно обретёт веру в свои силы», – приводит слова Джонсона Betfred.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Челси» восемь матчей во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.