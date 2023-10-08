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Почеттино объяснил решение оставить Мудрика в запасе в матче с «Бёрнли»

Почеттино объяснил решение оставить Мудрика в запасе в матче с «Бёрнли»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил решение оставить вингера Михаила Мудрика в запасе на матч 8-го тура АПЛ против «Бёрнли».

«Что касается Миши, то в понедельник в матче с «Фулхэмом» он отыграл 45 минут и что-то почувствовал в своей четырёхглавой мышце бедра.

Он полностью восстановился, но мы подумали, что нам не стоит рисковать им, поэтому он начал матч на скамейке запасных с возможностью выйти на замену и изменить игру», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Напомним, Мудрик появился на после в концовке встречи. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Челси» разгромил своего соперника — 4:1.

В текущем чемпионате «Челси» идёт на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков после восьми туров. «Бёрнли» располагается на 18-м месте, имея в активе четыре очка.

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