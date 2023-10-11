«Набирали непонятных людей в команду, которые ужасно играли». Ненахов — о «Роторе»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов вспомнил времена своей карьеры в волгоградском «Роторе». Игрок выступал за эту команду с июля 2019 по январь 2020 года.

«Волгоград мне запомнился, это лучший город в плане болельщиков. Команда была хорошая, болельщики были супер, стадион – все условия были. Естественно, какой-то минус должен быть – это руководство, которое находило свои выгоды.

Набирали в команду непонятных людей, которые ужасно играли. Коллектив начал разбиваться. Какой-то агент приходит, начинает своих футболистов продвигать. Я так понимаю, он это дело спонсировал. Команда начинала превращаться в пыль, и я быстро оттуда свалил. За меня были отступные ₽ 15 млн. «Ахмат» выплатил их «Ротору», — сказал Ненахов в программе «Плохие футболисты» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».