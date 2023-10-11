Экс-футболист сборной — о ЧМ-94: если бы не «Письмо четырнадцати», были бы в тройке

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко порассуждал о том, как «Письмо четырнадцати» — открытое письмо игроков сборной России, написанное 17 ноября 1993 года, повлияло на выступление команды на ЧМ-1994, где она не вышла из группы.

«В отношении письма у меня всегда была твердая позиция — я сразу сказал: «Подписывать не буду». Поэтому ребята меня не уговаривали. История с «Письмом четырнадцати» подорвала состояние команды. Плодотворной подготовки к чемпионату мира у нас не было — больше разговаривали о конфликте. Многие игроки не понимали, почему на чемпионат мира едут те, кто совсем недавно подписывался под письмом. Да они и сами чувствовали, что поступили неправильно — сначала были жёстко против поездки с Садыриным, а потом поменяли решение. Атмосфера в коллективе была нарушена: в воздухе было напряжение, не было единения. Сборная была не в том состоянии, в котором должна быть команда, едущая на чемпионат мира.

Несмотря на все скандалы, сыграть на ЧМ и забить гол оставалось моей мечтой. Я был сконцентрирован именно на этом. Этот турнир мог стать моим звёздным часом — я был в оптимальной форме. Да, если бы не «Письмо четырнадцати», вся сборная выступила бы успешно, могли бы претендовать на тройку. Но лично моя мечта всё равно сбылась — я ведь в итоге забил гол», — приводит слова Радченко Sport24.