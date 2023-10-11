«Ливерпулю» интересен хавбек «Флуминенсе» Андре

Полузащитник «Флуминенсе» Андре может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, боссы мерсисайдцев рассматривают потенциальную сделку как основную в январское трансферное окно. Отмечается, что клубы уже контактировали по поводу трансфера молодого хавбека прошлым летом, однако руководство «Флуминенсе» не захотело расставаться со своим игроком. «Ливерпуль» продолжит попытки по приобретению бразильского полузащитника зимой.

В текущем сезоне Андре провёл за «Флуминенсе» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца декабря 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стали известны подробности перехода эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в «Челси». На хавбека также претендовал «Ливерпуль».