Радченко — о ЧМ-1994: накануне игры с Камеруном Саленко приснилось, что он забьёт 5 голов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился воспоминаниями о матче с Камеруном на ЧМ-1994, в котором Олег Саленко забил пять голов.

«Последний матч в группе был против Камеруна. Мы все понимали, что для нас эта ключевая игра всего турнира, поэтому Садырину ничего не надо было нам говорить. Тогда в плей-офф выходили сборные, которые заняли первые-вторые места в своих группах, и четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Обыгрывая Камерун, мы как раз поднимались на третье место. Стали высчитывать, при каких исходах других матчей, мы проходим в плей-офф. Было ясно одно — Камеруну нужно забивать как можно больше.

Я жил в одном номере с Олегом Саленко. Наступил день матча. Мы проснулись и пошли на завтрак. И тут он мне говорит: «Слушай, какой-то дурацкий сон приснился. Как будто я сегодня забью пять голов». Я спросил его, как такое может быть — «А, ерунда, не бери в голову». В итоге сбылось!», — приводит слова Радченко Sport24.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию во вторник, 10 октября.

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