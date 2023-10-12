Переход Осимхена в «Челси» может зависеть от исхода переговоров с «Брентфордом» по Тони

«Челси» добавил 24-летнего форварда «Наполи» Виктора Осимхена в свой список возможных трансферов в январе, сообщили источники ESPN. Клуб ищет центрального нападающего и следит ещё и за 27-летним игроком «Брентфорда» Айваном Тони. Оба футболиста также вызывают интерес у «Арсенала».

На данном этапе неясно, будут ли лондонские клубы делать официальное предложение по Осимхену в январе. Многое может зависеть от того, как пройдут переговоры по поводу Тони.

«Наполи» надеется сохранить Осимхена в составе хотя бы до следующего лета. Переговоры неаполитанцев с 24-летним нападающим замедлились из-за пункта с суммой отступных, который игрок хочет включить в контракт, а также из-за скандала с публикацией в клубных соцсетях. Там был опубликован видеоролик, высмеивающий форварда из-за нереализованного пенальти, который позже был удалён.

Интерес к Осимхену проявляет и мадридский «Реал». Нынешний контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил шесть голов в 10 матчах.

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