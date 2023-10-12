Эдуард Ромеу: стремимся, чтобы в сезоне 24/25 мы смогли вернуться к нормальной жизни

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, как долго каталонцам придётся жонглировать регистрацией игроков?

«Проблема не в том, что вы достигли сбалансированного бюджета. Проблема в том, что вы должны компенсировать прежние потери. И даже те, что были, что УЕФА исключил. Ла Лига гораздо более строга и продолжает накладывать множество ограничений, которые были разрешены разным клубам, и это влияет на всех нас, поэтому они находятся в сложной ситуации, и поэтому на данный момент испанская лига находится в несколько невыгодном положении по сравнению с другими лигами. Мы стремимся к тому, чтобы в сезоне 24/25 мы смогли вернуться к нормальной жизни. Мы надеемся, что так и будет», — приводит слова Ромеу L'esportiu.

21 октября 2023 года «Барселона» представит ассамблее членов клуба официальные отчёты, в которых отмечается, что долг клуба за игроков составляет € 207 млн. Большая часть долга возникла из-за игроков, подписанных в 2022 году. Краткосрочный долг составляет € 89,4 млн, а долгосрочный — € 118 млн.