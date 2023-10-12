Кузяев: у «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая!

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший в «Зените», поделился впечатлениями от дебюта во Франции в товарищеской игре с «Пари Сен-Жермен».

«Ощущения были потрясающие. У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всё очень современно оборудовано. Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору. У нас ещё продолжались сборы, поэтому играли на фоне нагрузок. Но, я считаю, «Гавр» очень достойно выглядел. К сожалению, проиграли. Мбаппе вышел на замену за 20 минут и сделал колоссальную разницу в матче», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.