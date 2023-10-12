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Испания — Шотландия. Прямая трансляция
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Мората: летом я мог уехать в Саудовскую Аравию, но Симеоне меня переубедил

Мората: летом я мог уехать в Саудовскую Аравию, но Симеоне меня переубедил
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал о том, что был близок к уходу из мадридского клуба минувшим летом.

«У меня были предложения из Саудовской Аравии. Если бы мне пришлось туда поехать, я бы сказал, что всегда мечтал об этом, чтобы разозлить людей, которые меня ненавидят!

Изначально я был очень близок к уходу из клуба, но затем я провёл разговор с Симеоне, после которого уйти из команды было невозможно. Очень хочу выиграть титул с «Атлетико». Невероятное чувство!

Этим летом я дважды продлил контракт: сначала до 2026 года, а затем ещё на один сезон!» — приводит слова Мораты Marca.

Альваро Мората забивает в ворота «Реала» в матче 6-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В текущем сезоне Мората провёл за «Атлетико» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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