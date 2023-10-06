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Альваро Мората признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Альваро Мората признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

30-летний испанский нападающий оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом». Соперники по группе E играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:2.

После двух сыгранных матчей в активе испанцев четыре очка. Команда занимает первое место в группе Е, опережая «Лацио» по дополнительным показателям.

В список номинантов также попали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд и вингер «Браги» Арминду Брума. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 2-го тура группового раунда.

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