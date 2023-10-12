Далер Кузяев: давно так не ждал вызова в сборную России, как сейчас. Очень соскучился!

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев поделился от эмоциями от первого за полгода приезда в национальную команду на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Очень соскучился! Давно так не ждал вызова в сборную, как сейчас, и с большим удовольствием воспринял новость об этом. Мне приятно находиться здесь. Впереди интересные матчи — с нетерпением жду их», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.