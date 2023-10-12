Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев: давно так не ждал вызова в сборную России, как сейчас. Очень соскучился!

Далер Кузяев: давно так не ждал вызова в сборную России, как сейчас. Очень соскучился!
Комментарии

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев поделился от эмоциями от первого за полгода приезда в национальную команду на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Очень соскучился! Давно так не ждал вызова в сборную, как сейчас, и с большим удовольствием воспринял новость об этом. Мне приятно находиться здесь. Впереди интересные матчи — с нетерпением жду их», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Не ожидал такого приёма». Первое большое интервью с Кузяевым после трансфера во Францию
Эксклюзив
«Не ожидал такого приёма». Первое большое интервью с Кузяевым после трансфера во Францию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android