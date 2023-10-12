Квалификационный раунд Евро-2024, 12 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 12 октября, пройдут матчи 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Группа D:
Латвия — Армения, начало — в 19:00 мск;
Хорватия — Турция, начало — в 21:45 мск.
Группа I
Андорра — Косово, начало — в 21:45 мск;
Беларусь — Румыния, начало — в 21:45 мск.
Группа E
Фарерские острова — Польша, начало — в 21:45 мск;
Албания — Чехия, начало — в 21:45 мск.
Группа A
Испания — Шотландия, начало — в 21:45 мск;
Кипр — Норвегия, начало — в 21:45 мск.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».