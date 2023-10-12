Глава совета директоров «Локомотива»: мы с Дзюбой взаимно протянули руку помощи

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в московском клубе. По его мнению, клуб и футболист взаимно протянули друг другу руку помощи в сложный момент.

«Наверно, мы взаимно протянули руку помощи. Потому что Артём оказал очень большую помощь в сложной ситуации, в которой находился «Локомотив». Мы были на 14-м месте. И, я думаю, у Дзюбы тоже был определённый риск. Тем не менее мы договорились вместе из этой ситуации выйти. И вышли. Поэтому к Артёму нет никаких претензий по его основной деятельности как игрока нашей команды.

Мы с ним договорились о совместной работе. И я считаю, что на сегодняшний день эти наши с ним договорённости выполняются с обеих сторон. Артём в определённом смысле уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу. Наверно, в отдельных ситуациях определённые люди предъявляют к нему претензии. Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Известия».