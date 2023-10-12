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Полузащитник сборной России Кузяев сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции

Полузащитник сборной России Кузяев сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции
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Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями об уровне французской Лиги 1.

«Я ожидал, что уровень чемпионата Франции будет повыше, чем в России. Так оно и оказалось. Я бы не сказал, что разница огромная. Да, она есть. Интенсивность выше, скорости, много борьбы. Все ребята хорошо подготовлены физически. Но это вопрос времени, адаптации. Думаю, за два-три месяца, максимум за полгода лучшие российские футболисты могли бы адаптироваться к французскому чемпионату», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» восемь официальных игр и отметился двумя голами.

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