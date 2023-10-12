Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Кокшарова: Саша должен показать себя в молодёжке, чтобы вызывали в основную сборную

Отец Кокшарова: Саша должен показать себя в молодёжке, чтобы вызывали в основную сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о первом вызове футболиста в молодёжную сборную России.

«Мотивация в сборной? У него совсем другое воспитание, потому что я сам прошёл сборную России в гандболе. Для него нет значения, матч товарищеский или просто учебный сбор. Для него имеет значение быть в команде и делать свою работу.

Он вызван в первый раз, сейчас для него первостепенная задача: показать большое желание и свою работоспособность в молодёжной сборной России, чтобы в будущем был достоин вызова в главную сборную страны», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Metaratings.ru.

Александр Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне нападающий провёл за «быков» пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тыс.

Материалы по теме
Ивич, Деограсия, Юран и Осинькин — претенденты на звание лучшего тренера сентября в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android