Отец Кокшарова: Саша должен показать себя в молодёжке, чтобы вызывали в основную сборную

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о первом вызове футболиста в молодёжную сборную России.

«Мотивация в сборной? У него совсем другое воспитание, потому что я сам прошёл сборную России в гандболе. Для него нет значения, матч товарищеский или просто учебный сбор. Для него имеет значение быть в команде и делать свою работу.

Он вызван в первый раз, сейчас для него первостепенная задача: показать большое желание и свою работоспособность в молодёжной сборной России, чтобы в будущем был достоин вызова в главную сборную страны», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Metaratings.ru.

Александр Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне нападающий провёл за «быков» пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тыс.