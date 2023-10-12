Непомнящий: жду весёлую и результативную игру в матче сборных России и Камеруна

Известный российский и советский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Если брать по персоналиям, то сборная Камеруна сегодня превосходит нашу команду, но это совсем не значит, что камерунцы могут быть фаворитами в этой игре. Сборной Камеруна очень важна мотивация, не знаю, насколько они сейчас готовы сражаться. Что касается нашей сборной, то играем дома, давно не было такого крутого соперника, поэтому я думаю, что у нас будет мотивация гораздо выше, в этом смысле будем превосходить камерунцев. Это важный фактор. Я ожидаю такую весёлую и результативную игру, в оборону никто не будет так садиться. Тем более Камерун в этом деле как раз не очень сильная команда, хотя я давно их не видел, но помню их игру на чемпионате мира против бразильцев. Вчера работники Российского футбольного союза сообщили, что хотели сделать мне сюрприз тем, чтобы я нанёс символический удар перед матчем. Конечно, для меня это значимое событие, есть что вспомнить», — приводит слова Непомнящего ТАСС.

Матч между сборными России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Начало — в 19:00 мск.

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