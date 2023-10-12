Латвия — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

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Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Латвии и Армении. Игра пройдёт в Риге на стадионе «Сконто». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Раде Обренович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Латвия — Армения.

Сборная Армении набрала 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы D. Национальная команда Латвии не имеет в своём активе очков и располагается на последней строчке в таблице. Лидируют в группе D Хорватия и Турция — обе сборные набрали по 10 очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.