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Латвия — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Латвия — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Латвии и Армении. Игра пройдёт в Риге на стадионе «Сконто». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Раде Обренович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Латвия — Армения.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Латвия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Армении набрала 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы D. Национальная команда Латвии не имеет в своём активе очков и располагается на последней строчке в таблице. Лидируют в группе D Хорватия и Турция — обе сборные набрали по 10 очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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